Klare Ansage beim Empfang in Etingen: Kita und Radweg an der L24 stehen im Fokus

Ilka Schüssling, stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Etingen, und Ortschef Marko Alex stoßen mit ihren Gästen auf das bereits Geschaffene und auf das, was für 2024 geplant ist, an. Größte Herausforderung ist für die Kommunalpolitiker, dass die Kita „Mühlenstrolche“ wieder eröffnet wird.

Etingen. - Zu den Höhepunkten des Dorflebens zählt in Etingen der Neujahrsempfang. Etingens Ortsbürgermeister Marko Alex (CDU) verkündet in der Bauernschänke, dass es sein letztes Neujahrstreffen als amtierender Bürgermeister sei. Am 9. Juni 2024 wird der Ortschaftsrat neu gewählt. Alex kandidiert nicht noch einmal für den Ortschaftsrat Etingen, wolle sich aber als Mitglied des Stadtrates wieder zur Wahl aufstellen lassen.