Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld unterstützt auch in diesem Jahr die Instandsetzung von Kulturdenkmalen - welche historischen Gebäude in Zerbst profitieren.

Trotz Geldknappheit: Kreis zahlt Zuschüsse zur Sanierung von Kirchen und Fachwerkhäusern

Nicht nur Kirchen, auch private Baudenkmäler wie dieses Fachwerkgebäude in Zerbst können von der Denkmalförderung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld profitieren.

Zerbst - Auch kleine Beiträge helfen - unter dem Blickwinkel müssen es die Bauherren wohl sehen. Trotz äußerst schwieriger Finanzlage unterstützt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld auch dieses Jahr die Sanierung und Instandsetzung von Kulturdenkmalen. Projekte in Zerbst, Niederlepte und Mühlsdorf profitieren ebenfalls. Die Zuschüsse fallen allerdings recht gering aus, die meisten hatten sicher auf mehr gehofft.