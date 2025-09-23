Neues Leben für Alte Klappermühle Dort wohnen, wo Kellogg's seine Knusperflocken produzierte: Warum diese Wohnungen doppelt besonders sind
Traum-Adresse mit Seeblick: Mit EU-Fördergeldern entsteht in einem der ältesten Häuser von Friedensau Platz für junge Leute und erholungsuchende Touristen. Wer davon profitieren kann und was Kellogg's damit zu tun hat.
23.09.2025, 18:15
Friedensau. - In Friedensau sehen sogar ehemalige Fabriken ziemlich schmuck aus. Und diese Fabrik, der nun neues Leben eingehaucht wird, hat schon bald so einiges zu bieten.