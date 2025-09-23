weather wolkig
Traum-Adresse mit Seeblick: Mit EU-Fördergeldern entsteht in einem der ältesten Häuser von Friedensau Platz für junge Leute und erholungsuchende Touristen. Wer davon profitieren kann und was Kellogg's damit zu tun hat.

Von Stephen Zechendorf 23.09.2025, 18:15
Im Herzen von Friedensau wird die alte Bäckerei saniert. Fotos: Stephen Zechendorf

Friedensau. - In Friedensau sehen sogar ehemalige Fabriken ziemlich schmuck aus. Und diese Fabrik, der nun neues Leben eingehaucht wird, hat schon bald so einiges zu bieten.