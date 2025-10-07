Lange haben sich Lehrer, Schüler und Eltern für den neuen Namen eingesetzt. Jetzt hatte die Rätzlinger Grundschule Premiere mit neuem Namen.

Nicht nur mit angepackt haben die Mitarbeiter der Wolfsburger Targo Bank, sondern sie brungen auch gute Neuigkeiten für die Weihnachtszeit.

Rätzlingen - Gleich zwei besondere Ereignisse sorgten in den vergangenen Tagen für Aufsehen an der Lindengrundschule am Drömling. Sportlich glänzten die Mädchen und Jungen beim großen Wettkampf in Haldensleben und handwerklich bekam das Schulhaus tatkräftige Unterstützung von der Targobank Wolfsburg.