In der Einheitsgemeinde Klötze soll eine neue Gehölzschutzsatzung beschlossen werden. Darauf müssen die Bürger achten.

Das Baumfällen in Klötze kann teuer werden.

Wer in der Einheitsgemeinde Klötze einen Baum ohne Genehmigung fällt, muss Strafe zahlen Euro büßen.

Klötze. - In der Einheitsgemeinde Klötze soll demnächst eine neue Gehölzschutzsatzung beschlossen werden. Bevor der Stadtrat diese Entscheidung trifft, mussten alle 13 Ortschaftsräte angehört werden. Darum stand die Gehölzschutzsatzung zuletzt überall auf der Tagesordnung. Aber was hat es mit dieser Satzung eigentlich auf sich?