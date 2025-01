Deutlich in die Jahre gekommen ist das Gebäude der Kita „Hagenwichtel“ in Walbeck. Nun sollen eine Sanierung und ein eingeschossiger Anbau die Probleme lösen. Alte Sanitäranlagen, eine veraltete Heizungsanlage und brandschutztechnische Mängel in den Garderobenbereichen machen umfassende Maßnahmen notwendig.

Archivfoto: Anett Roisch