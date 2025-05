Weferlingen. - Nach fünf Jahren Pause hat die Grundschule Weferlingen wieder ein Zirkus-Projekt auf die Beine gestellt. Dazu hatte die Schulleitung den „Circus Gebrüder Lieberum“ aus Gilserberg in Hessen engagiert.

Los ging es mit einem Kennenlernen im Haus der Generationen in Weferlingen. Dort wurden die möglichen Arbeitsgruppen vorgestellt. Dabei konnte sich jedes Kind einmal ausprobieren, um sich dann am nächsten Tag für eine Gruppe zu entscheiden. Die Auswahl fiel nicht allen Kindern leicht. Sie hatten die Möglichkeit auf einem Seil zu balancieren, sich als Zauberer zu präsentieren, akrobatische Übungen vorzuführen, als Clown die Manege unsicher zu machen oder als Jongleur aufzutreten.

Beim ersten Training in der Allertalhalle hatten alle Kinder eine Gruppe für sich gefunden. Nun wurde unter Anleitung der erfahrenen Zirkusleute in zwei Gruppen geübt. Die erste Trainingseinheit des Tages hatten alle A-Klassen, die zweite Runde absolvierten dann die B-Klassen.

Im Zirkus geht es weiter

Am Folgetag wurde dann bereits im richtigen Zirkuszelt geprobt, welches auf der Allerwiese aufgebaut war. Da das Wetter mitspielte, wurde auch vor dem Zelt geübt. Am Ende der Woche fand dann die Generalprobe statt. Natürlich waren die meisten Schülerinnen und Schüler schon bei der Generalprobe etwas aufgeregt. Diese Aufregung steigerte sich aber noch bis zur Vorstellung am Nachmittag beziehungsweise am Abend. Eine Stunde bevor die Kinder ihr Können zeigen durften, wurden sie geschminkt und schlüpften in Kostüme, die ihrer jeweiligen Rolle entsprachen.

Der große Auftritt

Dann hatte das Warten ein Ende und mit Zirkusmusik und tosendem Beifall wurden die Akteure von ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden in der Manege empfangen. Es war toll zu sehen, was die Schüler in dieser doch recht kurzen Zeit alles gelernt hatten.

Da wurde über ein dünnes Seil balanciert, mit Reifen und Bällen jongliert, Plüschhasen aus einer leeren Truhe hervorgezaubert, akrobatische Pyramiden gebaut und das Publikum mit einigen Clowns zu Lachsalven animiert. Jeder Schüler hat seinen Beitrag zum Gelingen der Vorstellung beigetragen. So vergingen 90 Minuten wie im Flug und manches Kind träumte hinterher von einer Karriere beim Zirkus.

Eine tolle Projektwoche ging mit einem großen Dank an die Mitarbeiter des „Circus Lieberum“ zu Ende. Die Lehrer und Schüler der Grundschule bedanken sich auch bei ihrem Förderverein für die finanzielle Unterstützung des Projekts. Nach so langer Zeit war es für die Mitarbeiter ein tolles Erlebnis, endlich wieder kleine Artisten in ihrem Element erleben zu dürfen.