Das Eisenbahnfest hat am Wochenende Hunderte Besucher nach Oebisfelde gelockt. Hauptattraktion war eine historische Dampflok aus dem Jahr 1939. Warum der Gigant auf der Schiene so fasziniert, Dampflokheizer ein knochenharter Job ist und Paparazzi den tonnenschweren Koloss mit ihren Kameras begleiten.

Oebisfelde - Pünktlich um 9.45 Uhr ertönt am Sonnabend am Bahnhof Oebisfelde das laute Pfeifen der Dampflok. Sekunden später setzt sich der 163 Tonnen schwere Gigant laut zischend in Bewegung und stößt dabei dunklen Qualm aus. Während die Fahrgäste in den nächsten zwei Stunden die Fahrt nach Haldensleben und zurück aus den alten Reichsbahnwagen erleben werden, beginnt für André Wandt und Matthias Böse ein knochenharter Job.