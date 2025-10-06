Eines Tages zerstörten Bomben sein Studio in der Ukraine. Jetzt sucht ein Filmemacher sein Glück in der Börde - und ruft Vereine und Bürger aus Oebisfelde-Weferlingen dazu auf, die perfekten Drehorte zu finden.

Nachdem sein Studio zerbombt wurde: Filmemacher hat große Pläne für die Region

Die Berliner Schauspielerin Sabeen Saeed bei Dreharbeiten im Studio von Maksym Zhygaltsov.

Oebisfelde-Weferlingen - Die Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen mit ihren Burgen, Kirchen, Wäldern und Dörfern soll künftig stärker in den Fokus der Filmbranche rücken. Der Wunsch kommt aus der Fernsehwelt persönlich. Ein Filmemacher ruft nun zur Hilfe auf, um die idealen Orte zu finden.