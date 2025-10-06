Neuer Rekord: 813 Teilnehmer und zahlreiche Zaungäste feiern während des berühmten Lodenmantelrennens in der Börde. Das sind die schönsten Momente ...

Superstimmung gegen Schauerwetter: Mehr als 800 Teilnehmer haben beim Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben gemacht - so viel wie noch nie.

Klein Ammensleben - Das diesjährige Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben ist trotz Regenwetters mit einem Teilnehmerrekord zu Ende gegangen. 813 „Sportler“ haben sich für den ungewöhnlichen Wettstreit in Gruppen zusammengefunden. Dabei mussten sich die Mannschaften in verschiedenen Disziplinen wie Kronkorkenschnipsen oder Luftgewehrschießen messen.