Immatrikulation in Magdeburg Semesterstart an Otto-von-Guericke-Universität: Deshalb studieren wir in Magdeburg
An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg stand die alljährliche Immatrikulationsfeier an. Im Theater Magdeburg wurden 2.700 Erstsemestler begrüßt.
Aktualisiert: 06.10.2025, 12:54
Magdeburg. - Sie studieren unter anderem Medizin, Sporttechnologie und Internationales Management: An der Magdeburger Otto von Guericke Universität wurden die neuen Studenten für das Wintersemester 2025 feierlich begrüßt. Das sind die Erstsemestler und darum haben sie sich für ein Studium in Magdeburg entschieden.