An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg stand die alljährliche Immatrikulationsfeier an. Im Theater Magdeburg wurden 2.700 Erstsemestler begrüßt.

Semesterstart an Otto-von-Guericke-Universität: Deshalb studieren wir in Magdeburg

Mohammad Mallouk, Ali Rashedi, Aydogan Alakus, Mahmoud Saleh und Arian Difani (v. l.) beginnen ihr Medizinstudium an der Otto von Guericke Universität.

Magdeburg. - Sie studieren unter anderem Medizin, Sporttechnologie und Internationales Management: An der Magdeburger Otto von Guericke Universität wurden die neuen Studenten für das Wintersemester 2025 feierlich begrüßt. Das sind die Erstsemestler und darum haben sie sich für ein Studium in Magdeburg entschieden.