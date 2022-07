Oebisfelde: Ein taffes Mädchen aus Belarus

Vor drei Jahren konnte Anastasiya Lahunouskaya kein Deutsch. Jetzt hat sie den drittbesten erweiterten Realschulabschluss an iher Schule geschafft und macht nun ihr Abi.

Oebisfelde - Was mit Fleiß, Energie und Zielstrebigkeit möglich ist, zeigt sich am Beispiel von Anastasiya Lahunouskaya. Als sie vor drei Jahren mit ihren Eltern aus Weißrussland nach Oebisfelde kam, konnte sie kein Wort Deutsch. Für die damals 15-Jährige war alles fremd. Das Land, die Sprache, die Menschen. „Ich hatte Angst. Wollte auch erst nicht in die Schule gehen“, erzählt Anastasiya Lahunouskaya.