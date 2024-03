Denkmalschutz Oebisfelde: Einstige Schlosserei schmückt Altstadt

Das sanierte Fachwerkhaus mit ehemaliger Werkstatt an der Achterstraße in Oebisfelde zeigt sich in einem neuen Kleid. Hauseigentümer Klaus Göring erzählt, was ihm motiviert, das historische Gebäude zu erhalten.