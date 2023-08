Der Oebisfelder Vereinsstammtisch lädt am 2. Septmber zum großen Burgfest ein. Dabei wird es auch eine Neuauflage der Stadtwette geben. Und diesmal müssen die Bürgermeister tanzen.

Oebisfelde - Wer bringt die meisten Ost-West-Paare auf die Bühne? Die Stadtwette zwischen der Oebisfelder Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch und dem Velpker Bürgermeister Mark Kreutzberg füllte 2019, zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung, die Burghofbühne. Der Sieg ging an Oebisfelde, damit war die Partnergemeinde Velpke zuständig, eine Grünkohlwanderung auszurichten. Am 2. September nun eine Neuauflage der Stadtwette. Dann lädt der Oebisfelder Vereinsstammtisch zum Bürgerfest 2023 ein.

Diesmal wird bei der Wette getanzt. Die Bürgermeister produzieren unter fachkundiger Anleitung ein Tanzvideo und werben auf ihren Kanälen für Mitstreiter. Wer am 2. September die meisten Tänzer hinter sich vereint und für einen stimmungsvollen Auftritt sorgt, gewinnt das Rennen.

Den Videodreh haben beide Wettkandidaten bereits hinter sich. Und wie Regieleiterin Verena Polep verrät, seien Bogumila Jacksch und Mark Kreutzberg sehr motiviert an die Aufgabe herangegangen. „Ich bin wirklich stolz auf die beiden. Sie haben Bestleistung gezeigt.“

Einfach sei es keineswegs gewesen. Vorbereitung gab es keine. Tanzschritte und das jeweilige Lied wurden erst am Drehtag mitgeteilt. Drehen Hüpfen, Schrittfolge: Sportlich war es für die Kandidaten eine Herausforderung, sagt Polep, die beide aber sehr gut gemeistert hätten. „Nach etwas über einer Stunde seien die Tanzvideos im Kasten gewesen. Das ist schon eine ganz gute Leistung.“ Spaß hatten alle daran.

Videos ab Wochenendeim Internet zu sehen

„Dafür, dass ich total unmusikalisch bin und auch nicht tanzen kann, war das schon für mich eine Herausforderung. Ich bin auf das Ergebnis gespannt, habe das Video selbst noch nicht gesehen“, berichtet der Velpker Bürgermeister Mark Kreutzberg. Ähnliches ist auch von Oebisfeldes Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch zu hören. „Ich brauchte ein wenig, bis ich das mit den Schritten hinbekommen habe. Aber es hat total Spaß gemacht. Die Musik aus dem Musicalbereich ist sehr schön.“

Zum Wochenende werden die Wettkandidaten die Tanzvideos auf ihren jeweiligen sozialen Internet-Kanälen streuen und versuchen, so viele Bürger wie möglich zum mitmachen zu motivieren.

Wer am Ende als Sieger hervorgeht, werden die Flashmobs dann zum Burgfest zeigen. Sie starten ohne Vorankündigung gegen 15.30 Uhr auf dem großen Burghof, erklärt Verena Polep. „Die Musik wird abgespielt und dann wird sich zeigen, wer von beiden mehr Tänzer hinter sich vereint.“

Auch sonst versprechen die Organisatoren zum Burgfest ein reges Treiben auf allen Burghöfen. Die Vereine und Gruppen der Stadt stellen sich vor und werden für allerlei Unterhaltung sorgen. Eine Hüpfburg, Riesenseifenblasen, Glücksrad mit vielen Preisen, Kinderschminken, Basteln nach Lust und Laune – die junge Generation werde auch auf ihre Kosten kommen.

Tatkräftige Unterstützung gibt es dabei durch die Kindertageseinrichtungen und Schulen der Stadt. Aus Richtung der Synostik GmbH ist zu hören, dass sich wieder lustige Monster auf das Burggelände verirren werden und darauf warten, weltmeisterlich gejagt zu werden. Zudem richtet das Oebisfelder Unternehmen eine kriminalistische Tour für die Festbesucher aus.

Der Heimatverein wird Museum und Burg öffnen und mit dem Velpker Partnerverein gemeinsam seine Angebote präsentieren.

Zudem lädt der Verein zum alljährlichen Turmtreppenlauf ein. Flinke Besucher können hierbei in Altersgruppen um den schnellsten Aufstieg des Burgturms wetteifern. Wer es etwas gemütlicher angehen möchte, kann sich beim Torwand- und Lichtpunktschießen der Oebisfelder Fußballer und Schützen üben.

Für die musikalische Umrahmung sorgen am Nachmittag die Chöre der Stadt. Unter Leitung des Männergesangvereins wird zum gemeinsamen „Rudelsingen“ eingeladen. Zu abendlicher Stunde verlagert sich das Festgeschehen vor die Hans-Pickert-Halle. Dort geht es zusammen mit den Oebisfelder Handballern, die an diesem Abend traditionell ihren Start in die neue Saison feiern, ab 21 Uhr mit Livemusik weiter.