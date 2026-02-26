In seiner ersten Sitzung des neuen Jahres hat der Ortschaftsrat Oebisfelde einen neuen Stellvertreter für Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch gewählt. Nachdem Sven Groneberg im Dezember 2025 alle politischen Ämtern niedergelegt hat, übernimmt nun Alexander Harms seine Nachfolge.

