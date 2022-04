Fangemeinde Oebisfelder Fans feiern den 10. Meistertitel des FC Bayern

Nicht nur an der Isar wurden am Sonnabend dem Dauer-Champion FC Bayern München die Daumen gedrückt, sondern auch an der Aller im sogenannten Bayernkeller an der Schillerstraße. Die Adresse Nummer eins für alle Oebisfelder Bayern-Anhänger.