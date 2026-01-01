Während es auf den Dörfern und auch im Flecken Weferlingen am Neujahrstag wieder sehr ordentlich aussieht, ist Oebisfelde Stadt komplett zugemüllt nach der Böllerei des Silvesterabends.

Nicht nur der Oebisfelder Marktplatz ist am Neujahrstag vermüllt. Die komplette Lange Straße ist voll mit leeren Sektflaschen und Verpackungsmüll, der teilweise auf der Straße umher weht.

Oebisfelde. - Ein ernüchterndes Bild bot sich am Neujahrsmorgen 2026 auf dem Marktplatz in Oebisfelde. Über den gesamten Platz und entlang der Langen Straße lagen Reste von Raketen, leere Böllerverpackungen und zahlreiche Sektflaschen verteilt. Von der ausgelassenen Silvesternacht zeugte vor allem eines: jede Menge Müll.