Die L24 in der Ortslage Kathendorf ist voll gesperrt. Wie lange werden die Straßenbauarbeiten andauern?

Die Umleitungen - wie hier auf der L 24 in Wegenstedt - sind ausgeschildert.

Kathendorf - Die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung an der Ortsdurchfahrt in Kathendorf haben im Zuge der Landesstraße (L) 24 begonnen . „Autofahrer und Anlieger müssen gut zwei Monate lang mit Behinderungen rechnen und sollten mehr Zeit für die unvermeidliche Umleitung einplanen“, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales.

Das Land Sachsen-Anhalt investiert – laut Mitteilung – 400.000 Euro in die Ertüchtigung der knapp 750 Meter langen Strecke (Rätzlinger Straße).

Zunächst werden die Baustelle und die Umleitung eingerichtet, bevor die alte Fahrbahndecke vier Zentimeter tief abgefräst und in gleicher Stärke neu aufgebaut wird. Außerdem sei vorgesehen, im Zuge der Sanierungsarbeiten auf etwa 400 Meter die Gosse zu erneuern.

Noch vor den Sommerferien soll die Straßenbaumaßnahme fertig sein. So lange sei die Ortsdurchfahrt Kathendorf voll gesperrt.

Der Verkehr wird über die L25 (Calvörde-Jeseritz) und über die Kreisstraße 1112 (Sachau-Wernitz) sowie über die Bundesstraße 188 nach Miesterhorst und von dort weiter über die L20 nach Rätzlingen zur L24 umgeleitet. Die Umleitung erfolgt in der Gegenrichtung analog.

Anlieger sollen laut Pressemitteilung über das aktuelle Baugeschehen informiert werden. Die Erreichbarkeit der Grundstücke wäre weitestgehend gewährleistet.