Oebisfelde - Die Pläne für die Sanierung und Erweiterung des Oebisfelder Rathauses kommen Schritt für Schritt voran. Nachdem der Stadtrat am 12. August den Vorentwurf des Projekts bestätigt hat, liegt nun ein aktualisierter Sachstandsbericht vor. Demnach ist das Vorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig – auch aus Sicht der Denkmalschutzbehörde.