Groß war die Freude in Hörsingen, als Markus Latz, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Börde, Pfarrerin Esther Spenn und der Kirchengemeinde die Botschaft überbrachte, dass die Ostdeutsche Sparkassenstiftung die Restaurierung der Orgel unterstützt.

Hörsingen - „Eine so kleine Orgel haben wir noch nie gefördert, und es waren noch nie so viele Menschen dabei“, versicherte Markus Latz, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Börde, als er mit Steffen Brichovsky, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse, der St.-Stephanus-Kirche in Hörsingen die gute Botschaft brachte.