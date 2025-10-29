In Oebisfelde-Weferlingen sind Schmierereien und Vandalismus zum Dauerproblem geworden. Vertreter des Heimatvereins wollen nun neue Lösungswege gehen.

Schmierereien sorgen erneut für Ärger: Vereine und Betriebe in Oebisfelde verlieren die Geduld

Eigentlich sollte hier ein Imagefilm für die Stadt entstehen, doch die Mitglieder des Heimatvereins müssen nun erst einmal die Infotafeln wieder reinigen.

Oebisfelde. - Kaum ist eine Fläche gereinigt, tauchen neue Schmierereien auf: Die Vandalismusserie in Oebisfelde reißt nicht ab. Jüngstes Beispiel sind die großformatigen Infotafeln an der Radwegstation am Ortseingang, die erneut vollständig mit Farbe bedeckt wurden.