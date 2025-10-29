weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Vandalismus in der Altstadt: Schmierereien sorgen erneut für Ärger: Vereine und Betriebe in Oebisfelde verlieren die Geduld

In Oebisfelde-Weferlingen sind Schmierereien und Vandalismus zum Dauerproblem geworden. Vertreter des Heimatvereins wollen nun neue Lösungswege gehen.

Von Cedar D. Wolf 29.10.2025, 12:30
Eigentlich sollte hier ein Imagefilm für die Stadt entstehen, doch die Mitglieder des Heimatvereins müssen nun erst einmal die Infotafeln wieder reinigen.
Oebisfelde. - Kaum ist eine Fläche gereinigt, tauchen neue Schmierereien auf: Die Vandalismusserie in Oebisfelde reißt nicht ab. Jüngstes Beispiel sind die großformatigen Infotafeln an der Radwegstation am Ortseingang, die erneut vollständig mit Farbe bedeckt wurden.