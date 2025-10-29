Vandalismus in der Altstadt Schmierereien sorgen erneut für Ärger: Vereine und Betriebe in Oebisfelde verlieren die Geduld
In Oebisfelde-Weferlingen sind Schmierereien und Vandalismus zum Dauerproblem geworden. Vertreter des Heimatvereins wollen nun neue Lösungswege gehen.
Oebisfelde. - Kaum ist eine Fläche gereinigt, tauchen neue Schmierereien auf: Die Vandalismusserie in Oebisfelde reißt nicht ab. Jüngstes Beispiel sind die großformatigen Infotafeln an der Radwegstation am Ortseingang, die erneut vollständig mit Farbe bedeckt wurden.