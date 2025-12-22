weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Lichterzauber bei Familie Braun in Ihleburg: Märchen, Figuren und viel Beleuchtung: Winter-Weihnachts-Wald Attraktion in Dorf bei Burg

Lichterzauber bei Familie Braun in Ihleburg Märchen, Figuren und viel Beleuchtung: Winter-Weihnachts-Wald Attraktion in Dorf bei Burg

Wer die Lange Schulstraße in Ihleburg hinunterfährt, erkennt die bunten Lichter schon von weitem. Immer nach Totensonntag verwandelt Sven Braun seinen Vorgarten in einen Winter-Weihnachts-Wald. Und das hat schon Tradition.

Von Thomas Pusch 22.12.2025, 13:38
Der Winter-Weihnachts-Wald der Familie Braun in Ihleburg verzückt immer wieder die Spaziergänger.
Der Winter-Weihnachts-Wald der Familie Braun in Ihleburg verzückt immer wieder die Spaziergänger. Foto: Thomas Pusch

Ihleburg. - Licht gehört zu Weihnachten wie Lieder und Christstollen. Und Licht gibt es eine Menge im Vorgarten der Familie Braun in Ihleburg. Seit Jahren verzaubert den Sven Braun in einen Winter-Weihnachts-Wald. Und diese Tradition hat mal ganz klein angefangen.