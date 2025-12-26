Die Stiftung Neinstedt möchte für die Kita „EinStein“ in Oebisfelde die Trägerschaft abgeben. Bevor die Stadt diese übernimmt, muss ein zentraler Baustein auf den Weg gebracht werden.

Schritt für Schritt ans Ziel: Beschluss schafft Klarheit, wie es weitergehen soll mit der Kita „EinStein“

Die Kindertagesstätte „EinStein“ der Stiftung Neinstedt in Oebisfelde soll von der Stadt Oebisfelde-Weferlingen übernommen werden.

Oebisfelde - Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Stadtrat Oebisfelde-Weferlingen eine wichtige Entscheidung für die Zukunft der Kindertagesstätte „EinStein“ getroffen. In seiner Sitzung am 16. Dezember stimmte das Gremium mehrheitlich einer neuen Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung zu. Der Beschluss schafft finanzielle Klarheit und gilt zugleich als zentraler Baustein auf dem Weg zu einer möglichen Übernahme der Kita durch die Stadt im kommenden Jahr.