Kita-Zukunft wird vertagt Stadtrat Obisfelde: Keine Entscheidung zur Übernahme der Kita „Einstein“
Die Evangelische Stiftung Neinstedt will die Kita „Einstein“ in Oebisfelde abgeben. Der Stadtrat unterstützt die Übernahme durch die Stadt grundsätzlich – dennoch wird die finale Entscheidung erneut verschoben
03.12.2025, 20:00
Oebisfelde. - In der jüngsten Sitzung des Stadtrats kam es dabei zu einer für viele unerwarteten Wendung: Obwohl sowohl der Schul- und Sozialausschuss als auch der Hauptausschuss die Übernahme der Kindertagesstätte „Einstein“ durch die Stadt bereits befürwortet hatten, entschied das Gremium, die endgültige Abstimmung auf das Frühjahr 2026 zu verschieben.