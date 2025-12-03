Die Evangelische Stiftung Neinstedt will die Kita „Einstein“ in Oebisfelde abgeben. Der Stadtrat unterstützt die Übernahme durch die Stadt grundsätzlich – dennoch wird die finale Entscheidung erneut verschoben

Die Kindertagesstätte EinStein der Stiftung Neinstedt in Oebisfelde soll den Träger wechseln.

Oebisfelde. - In der jüngsten Sitzung des Stadtrats kam es dabei zu einer für viele unerwarteten Wendung: Obwohl sowohl der Schul- und Sozialausschuss als auch der Hauptausschuss die Übernahme der Kindertagesstätte „Einstein“ durch die Stadt bereits befürwortet hatten, entschied das Gremium, die endgültige Abstimmung auf das Frühjahr 2026 zu verschieben.