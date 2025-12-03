weather regen
Magdeburg, Deutschland
  Tourismus und Gastronomie: Wer übernimmt das Brockenhotel auf dem Harz-Gipfel? Jetzt ist die überraschende Entscheidung gefallen

Das Brockenhotel steht vor einem großen Wandel: Der langjährige Brockenwirt Daniel Steinhoff hört auf, ein neues Konzept soll frischen Wind auf den Harz-Gipfel bringen. Jetzt steht fest, welcher Bewerber sich durchgesetzt hat.

Von Dennis Lotzmann 03.12.2025, 19:30
Nach dem Rückzug von Brockenwirt Daniel Steinhoff bekommen Hotel und Gastronomie auf dem Brocken (Harz) einen neuen Betreiber. Archivfoto: picture alliance/dpa

Schierke/Halberstadt. - Wer ist der künftige Betreiber des Brockenhotels? Eine Frage, die seit dem Spätsommer im Raum steht, nachdem der langjährige Brockenwirt Daniel Steinhoff mit der Ankündigung überrascht hatte, seinen mit der Kreisverwaltung bestehenden Pachtvertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig beenden zu wollen. Die Entscheidung ist gefallen.