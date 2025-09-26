Natururlaub im Drömling wächst Traum wird Wirklichkeit: Erfolgreiche erste Saison am Naturcampingplatz in Wassensdorf
Zwischen Natur, Nostalgie und neuen Ideen: In Wassensdorf haben zwei Idealisten ihren Traum vom eigenen Campingplatz verwirklicht. Was als Herzensprojekt begann, ist heute ein Ort, an dem Menschen Gemeinschaft erleben und kleine Vorhaben groß werden.
26.09.2025, 18:00
Wassensdorf - Im Herzen des Unesco-Biosphärenreservats Drömling ist ein Herzensprojekt Realität geworden: Nicole und Alexander Albrecht haben sich mit dem Naturcampingplatz an der Badekuhle in Wassensdorf einen lang gehegten Traum erfüllt – und ziehen nach ihrer ersten Saison eine erfreuliche Bilanz.