Bei häuslicher Gewalt sind sie häufig Täter, aber auch Opfer. Im Gegensatz zu weiblichen Betroffenen fehlen Schutzeinrichtungen im Kreis Stendal.

Kein Schutz für Opfer häuslicher Gewalt - Männerhaus für Stendal gefordert

Mit Plakaten will die Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz Betroffenen Mut machen, bei Gewalterfahrungen Hilfe zu suchen.

Stendal - Dicke Lippe, blaues Auge: Wenn Männer auf diese Art lädiert sind, muss das nicht auf eine Kneipenschlägerei zurückgehen. Nicht selten wurde die Gewalt in der Wohnung ausgeübt. Betroffene Frauen finden Schutz im Frauenhaus. Und die Männer?