UNESCO-Antrag nach Paris geschickt: Bekommt der Drömling das Gütesiegel?

Im Rahmen einer Imagekampagne der 18 Biosphärenreservate in ganz Deutschland gab es auch einen Mitmachwettbewerb unter dem Motto „Verrückt auf Morgen“. „Kinder waren eingeladen, zu malen, zu fotografieren oder zu basteln, was sie sich für ,Morgen wünschen’“, erklärte Reservatsmitarbeiterin Sabine Wieter. Die Jury „Nationale Naturlandschaften“ vergab einen Preis von 1.000 Euro an die Grundschule „Drömlingsfüchse“, die ein Modell bauten und sich in Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat ein Grünes Klassenzimmer wünschen.

Foto: Anett Roisch