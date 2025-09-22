Gemeinsam 1.000 Pfeifen reinigen Viele Prinzen für eine Königin: Die Rühlmann-Orgel in Oebisfelde wird wachgeküsst
Mit viel Hingabe und ehrenamtlicher Hilfe wird die historische Rühlmann-Orgel in der Katharinenkirche restauriert. Wie Fachleute und Freiwillige Hand in Hand arbeiten, um ein einzigartiges Instrument zum Klingen zu bringen.
22.09.2025, 18:00
Oebisfelde - In der Katharinenkirche der evangelischen Kirchengemeinde Oebisfelde passiert derzeit etwas Außergewöhnliches: Die Rühlmann-Orgel aus dem Jahr 1902 wird aufwendig saniert – mit viel Sachverstand, Engagement und Herzblut.