weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oebisfelde
    4. >

  4. Gemeinsam 1.000 Pfeifen reinigen: Viele Prinzen für eine Königin: Die Rühlmann-Orgel in Oebisfelde wird wachgeküsst

Gemeinsam 1.000 Pfeifen reinigen Viele Prinzen für eine Königin: Die Rühlmann-Orgel in Oebisfelde wird wachgeküsst

Mit viel Hingabe und ehrenamtlicher Hilfe wird die historische Rühlmann-Orgel in der Katharinenkirche restauriert. Wie Fachleute und Freiwillige Hand in Hand arbeiten, um ein einzigartiges Instrument zum Klingen zu bringen.

Von Anett Roisch 22.09.2025, 18:00
„Eine Kirche ohne Orgel ist wie ein Körper ohne Seele“, heißt es in einem Zitat des Theologen und Musikers Albert Schweitzer. In Oebisfelde sorgen Orgelbauer Martin Lodahl (v.l.), Jan Becker und Karsten Aldinger dafür, dass diese Seele wieder frei atmen kann.
„Eine Kirche ohne Orgel ist wie ein Körper ohne Seele“, heißt es in einem Zitat des Theologen und Musikers Albert Schweitzer. In Oebisfelde sorgen Orgelbauer Martin Lodahl (v.l.), Jan Becker und Karsten Aldinger dafür, dass diese Seele wieder frei atmen kann. Foto: Anett Roisch

Oebisfelde - In der Katharinenkirche der evangelischen Kirchengemeinde Oebisfelde passiert derzeit etwas Außergewöhnliches: Die Rühlmann-Orgel aus dem Jahr 1902 wird aufwendig saniert – mit viel Sachverstand, Engagement und Herzblut.