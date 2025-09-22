„Eine Kirche ohne Orgel ist wie ein Körper ohne Seele“, heißt es in einem Zitat des Theologen und Musikers Albert Schweitzer. In Oebisfelde sorgen Orgelbauer Martin Lodahl (v.l.), Jan Becker und Karsten Aldinger dafür, dass diese Seele wieder frei atmen kann.

Foto: Anett Roisch