Wernigerode, Deutschland
  4. Stadtwerke verlegen Fernwärmeleitung: Baustelle in Wernigerode: Feldstraße bis Mitte Oktober teilweise gesperrt – Umleitungen für Autofahrer und Lkw

Autofahrer in Wernigerode aufgepasst: Wegen einer Fernwärme-Baustelle bleibt die Feldstraße bis Mitte Oktober teilweise gesperrt. Wer aus Richtung Schlachthofstraße kommt, muss eine Umleitung fahren – auch Lkw sind betroffen.

Von Holger Manigk 04.09.2025, 16:30
Die Feldstraße in Wernigerode ist wegen einer Baustelle teilweise gesperrt.
Die Feldstraße in Wernigerode ist wegen einer Baustelle teilweise gesperrt. Foto: Elisabeth Köhli

Wernigerode. - Autofahrer im Norden von Wernigerodes Hauptbahnhof müssen Umwege einplanen: Die Feldstraße ist aus Richtung Schlachthofstraße zwischen Tulpenweg und Schmatzfelder Straße gesperrt.