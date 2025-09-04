Stadtwerke verlegen Fernwärmeleitung Baustelle in Wernigerode: Feldstraße bis Mitte Oktober teilweise gesperrt – Umleitungen für Autofahrer und Lkw
Autofahrer in Wernigerode aufgepasst: Wegen einer Fernwärme-Baustelle bleibt die Feldstraße bis Mitte Oktober teilweise gesperrt. Wer aus Richtung Schlachthofstraße kommt, muss eine Umleitung fahren – auch Lkw sind betroffen.
04.09.2025, 16:30
Wernigerode. - Autofahrer im Norden von Wernigerodes Hauptbahnhof müssen Umwege einplanen: Die Feldstraße ist aus Richtung Schlachthofstraße zwischen Tulpenweg und Schmatzfelder Straße gesperrt.