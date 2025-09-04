Stadtwerke verlegen Fernwärmeleitung Baustelle in Wernigerode: Feldstraße bis Mitte Oktober teilweise gesperrt – Umleitungen für Autofahrer und Lkw

Autofahrer in Wernigerode aufgepasst: Wegen einer Fernwärme-Baustelle bleibt die Feldstraße bis Mitte Oktober teilweise gesperrt. Wer aus Richtung Schlachthofstraße kommt, muss eine Umleitung fahren – auch Lkw sind betroffen.