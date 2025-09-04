weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Teamsport der besonderen Art: Zum Burgfest inTangermünde erobern Drachenboote den Hafen

Teamsport der besonderen Art Zum Burgfest inTangermünde erobern Drachenboote den Hafen

Am Burgfestsonntag erwartet die Besucher ein besonderes Schauspiel auf dem Wasser. Was es damit auf sich hat und wie Interessenten Teil des Teams aus Tangermünde werden können.

Von Anke Hoffmeister 04.09.2025, 13:25
Die Tangerdrachen beim Training – jede Woche erobern sie den Hafen von Tangermünde und die Elbe.
Die Tangerdrachen beim Training – jede Woche erobern sie den Hafen von Tangermünde und die Elbe. Foto: Anke Hoffmeister

Tangermünde. - Wer am Hafen von Tangermünde regelmäßig unterwegs ist, der wird sie schon entdeckt haben – ungewöhnliche Boote, die hier Woche für Woche ihre Bahnen ziehen. Was sie daran so begeistert, erzählen sie vor einem Trainingsabend.