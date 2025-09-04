Eil
Teamsport der besonderen Art Zum Burgfest inTangermünde erobern Drachenboote den Hafen
Am Burgfestsonntag erwartet die Besucher ein besonderes Schauspiel auf dem Wasser. Was es damit auf sich hat und wie Interessenten Teil des Teams aus Tangermünde werden können.
04.09.2025, 13:25
Tangermünde. - Wer am Hafen von Tangermünde regelmäßig unterwegs ist, der wird sie schon entdeckt haben – ungewöhnliche Boote, die hier Woche für Woche ihre Bahnen ziehen. Was sie daran so begeistert, erzählen sie vor einem Trainingsabend.