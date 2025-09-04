Am Burgfestsonntag erwartet die Besucher ein besonderes Schauspiel auf dem Wasser. Was es damit auf sich hat und wie Interessenten Teil des Teams aus Tangermünde werden können.

Die Tangerdrachen beim Training – jede Woche erobern sie den Hafen von Tangermünde und die Elbe.

Tangermünde. - Wer am Hafen von Tangermünde regelmäßig unterwegs ist, der wird sie schon entdeckt haben – ungewöhnliche Boote, die hier Woche für Woche ihre Bahnen ziehen. Was sie daran so begeistert, erzählen sie vor einem Trainingsabend.