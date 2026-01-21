Die Weferlinger Burgruine hat einiges durchgemacht. Dank des Einsatzes der Ehrenamtlichen im Flecken ist diese nun ein zentraler Ort für vielfältige Veranstaltungen.

Vom Schuttablageplatz zur Event Location: Eine Ruine erfindet sich neu

Hier geht es zur Burgruine. Im Herzen Weferlingens wird das lange stiefmütterlich behandelte historische Objekt inzwischen immer wieder zur Kulisse besonderer Veranstaltungen.

Weferlingen. - Die Burgruine prägt seit Jahrhunderten das Ortsbild des Fleckens Weferlingen. Errichtet vermutlich im 13. Jahrhundert als Niederungs- und später Wasserburg, diente sie wechselnden Adelsgeschlechtern als Wohn- und Verwaltungsort. Mit dem Verlust ihrer strategischen Bedeutung wurde die Anlage im 18. Jahrhundert aufgegeben, zeitweise als Speicher genutzt und nach einem Brand im Jahr 1929 dem Verfall überlassen. Heute erinnern der markante Bergfried „Grauer Harm“ und Teile der Umfassungsmauern an die bewegte Geschichte der Burg.