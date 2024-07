Antje Döll hat schon als Kind erklärt: „Ich will mal für Deutschland spielen!“. Die Handballerin ist die zweite Sportlerin aus Weferlingen, die an Olympischen Spielen teilnehmen kann. So begann ihre Karriere.

Weferlingen - „Ich will mal für Deutschland spielen!“ Das hat Antje Döll schon im Alter von zwölf Jahren gesagt. Damals hieß sie noch Lauenroth, ging in die 6. Klasse und ihr Sportlehrer hatte ihr geraten, sich doch an der Sportschule in Magdeburg zu bewerben. Das war 2001.