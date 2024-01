Sven Johanson (l.) überreicht beim Neujahrsempfang in Hörsingen Kalender mit historischen und aktuellen Dorfansichten von Hörsingen. Ortsbürgermeister Peter Schorlemmer verschenkt an diesem Abend einige der Kalender an besonders engagierte Bürger des Ortes.

Hörsingen. - „Die Bauernproteste, der Bahnstreik, die steigenden Energiepreise – diese deutschlandweiten Themen rücken beim Neujahrsempfang erst mal in den Hintergrund, denn die Hörsinger feiern beim Neujahrsempfang ihre Dorfgemeinschaft, die trotz der Kriege und Katastrophen in der Welt noch funktioniert“, sagte Hörsingens Ortsbürgermeister Peter Schorlemmer.

Zu den Ehrengästen zählten neben Landrat Martin Stichnoth auch Ebendorfs Ortsbürgermeister Manfred Behrens, Einheitsgemeinde-Bürgermeister Hans-Werner Kraul und der Eschenröder Ortsbürgermeister Jürgen Böttcher. Im Besonderen wurden der neue Stadtwehrleiter Danny Pachur und die Hörsinger Feuerwehrleute begrüßt. „Das Ehrenamt der Feuerwehr ist ganz wichtig, denn die Feuerwehrleute halten den Kopf hin, wenn es irgendwo brennt“, betonte Schorlemmer. Er erinnerte daran, dass die Hörsinger erst im vergangenen Jahr das 90-jährige Bestehen ihrer Wehr gefeiert hatten.

Lobende Worte und neue Ideen

Lobende Worte gingen auch an den Karnevalverein, der seit 69 Jahren ein Aushängeschild für Hörsingen ist. Zwei Vorstellungen seien schon ausverkauft. Restkarten gibt es noch für den 27. Januar.

Ein großes Dankeschön ging an Sylvia und Sven Johanson, die den lebendigen Adventskalender ins Leben gerufen hatten. Gemeinsam mit Peter Hubbe wurde ein Kalender mit historischen und neuen Dorfeinsichten gestaltet. Vom Erlös des Kalenderverkaufs von fast 600 Euro sollen Sitzbänke angeschafft werden. Ein eingeschweißtes Team seien die Leute, die die Weihnachtsfeier für die Senioren erfolgreich organisiert hatten.

Beim Thema Senioren schilderte Schorlemmer die Idee, in Hörsingen altersgerechte Wohnungen zu bauen. „Wir haben jemanden, der so eine Wohnanlage bauen könnte, aber wir brauchen in der Ortslage ein Grundstück. Der eine oder andere ist sicher froh, wenn er im Alter nicht nach Flechtingen oder Haldensleben ziehen muss“, begründete er.

Kirche braucht Glockenturm

Für die verschiedenen Veranstaltungen in der Kirche bekam der Frauenkreis anerkennende Worte. Den Vertretern der Kirchengemeinde machte er den Vorschlag, bei der Lokalen LEADER-Aktionsgruppe „Flechtinger Höhenzug und Drömling“ bauliche Verbesserungen zu beantragen. Die Chancen würden gut stehen, denn schließlich werde das Gotteshaus auch für viele kulturelle Veranstaltungen genutzt. Die Kirche bräuchte nämlich dringend einen neuen Glockenturm.

Gute Nachrichten gab es für den Hörsinger Sportverein. Nach langem Hin und Her und dem Einsatz von Einheitsgemeinde-Bürgermeister Kraul sei es gelungen, dass das Sportlerheim eine neue Heizung bekommt. Der Auftrag dafür sei bereits vergeben.

Flurneuordnung ausgesetzt

Wehmut kam auf, denn eigentlich hatte sich der Ortschaftsrat die Flurerneuerung groß auf die Fahne geschrieben. Im letzten Jahr kam nun erst einmal die Absage vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten. „Wir wollten die Feldwege herrichten, um darauf Fahrrad fahren und spazieren zu können. Es ist auf Eis gelegt, aber es gab Widerstand von den Landwirten. Das ist schade, denn nun freuen sich andere Gemeinden über die Förderung“, so der Ortsbürgermeister.

Funktioniert habe hingegen die Sanierung des Schäferteiches. Dank der guten Arbeit von Andreas Löbe, Geschäftsführer des Unterhaltungsverbandes „Aller“, wurde der Teich mit Fördermitteln und ohne einen Cent von der Gemeinde saniert. Der Schäferteich diene nicht nur zur Löschwasserentnahme, sondern auch als Angelteich.

Kandidaten für Wahl gesucht!

Hörsingens Ortsoberhaupt verwies auch auf die zahlreichen Wahlen am 9. Juni 2024 und motivierte die Gäste, sich als Kandidat für den Ortschaftsrat und für den Stadtrat aufstellen zu lassen. „Es wäre wichtig, wenn wir vielleicht auch einen Vertreter im Stadtrat haben. Es ist viel Arbeit und manchmal schwierig, den Diskussionen standzuhalten“, gestand Schorlemmer.

Ein großes Dankeschön ging auch an die Angler, an die Schützen und an die Blaskapelle. Willkommen hieß Schorlemmer auch die Vertreter der Kindertagesstätte und hob die Zusammenarbeit mit dem Förderverein, der vor kurzem gegründet wurde und der auch den Weihnachtsmarkt organisiert hatte, hervor.

Der Bürgermeister verkündete, dass mit den Finanzen aus der Fünf-Euro-Pauschale 40 bis 50 neue Stühle für die Trauerhalle gekauft werden sollen.