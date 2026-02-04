Der Winter in diesem Jahr zeigt, wo in den Kommunen der sinnbildliche Schuh drückt: Vom Winterdienst bis zur Müllentsorgung - viele essentielle Dinge bleiben auf der Strecke.

Weddendorf/Hödingen. - In Weddendorf und Hödingen wurden Stimmen laut, dass die Abfuhr der Wertstoffabfälle nicht wirklich funktioniert. Hierbei werden die beiden kleineren Ortsteile der Einheitsgemeinde sicherlich nicht allein mit ihrem Ärger sein. Auch ist die Problematik sicherlich nicht auf das Bundesland Sachsen-Anhalt allein zurückzuführen. Ich wohne in Niedersachsen. Auch hier bleiben Tonnen manchmal stehen.