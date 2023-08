Oebisfelde-Weferlingen - Resi Regentropfen und ihre besten Freunde Sofie Schneeflocke und Hanno Hagelkorn leben in den Wolken, genauer gesagt auf einer watteweichen Wolke, und erleben dort die tollsten Abenteuer. „Die Wildwasserbande“, ein Vorlesebuch für Kinder ab 4 Jahren mit Geschichten zum Aufwachen und Einschlafen, gibt es zwar noch nicht im Buchhandel. Doch in zwei Monaten könnten neugierige kleine Mädchen und Jungen die Bande vielleicht schön näher kennenlernen, jedenfalls wenn es nach den Vorstellungen der Autorin geht.

Karolin Gaßmann hat die Wildwasserbande aufgespürt. Am Schreiben hatte die Oebisfelderin schon als Kind viel Spaß. Mit 12 Jahren hat sie ihre erste Geschichte geschrieben. „Das war für einen Wettbewerb“, erzählt sie. Ihre Lehrerin hatte sie dazu animiert. „Gewonnen habe ich nicht und mir gedacht, dann kann ich das wohl nicht“, erinnert sie sich. „Aber es hat mich nicht losgelassen.“

Karolin Gaßmann hat immer schon gern geschrieben. In der Elternzeit hat die junge Mutter die Wildwasserbande erfunden. Foto: privat/mbu

Als ihre kleine Tochter auf der Welt war, entstand die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben. „Ich habe selbst immer gern gelesen, am liebsten sogar schon morgens vor der Schule“, erzählt sie. Für ihr Vorhaben hatte sie noch eigens einen Schreib-Workshop besucht. Da es unzählige Kinderbücher gibt, recherchierte die junge Frau erstmal, was es noch nicht gibt.

Bei ihren Recherchen stellte sie fest, dass es keine Aufwachgeschichten für Kinder gibt. Und so entstand ein Buch mit Geschichten zum Aufwachen und Einschlafen. Angesiedelt hat sie ihre Geschichten in den Wolken, wo die kleine Resi Regentropfen und ihre besten Freunde Sofie Schneeflocke und Hanno Hagelkorn leben.

Traumberuf Kinderbuchillustratorin

Nach einer Illustratorin musste Karolin Gaßmann nicht lange suchen. Ihre Nichte Rieke Stövesandt, die Tochter von Karolin Gaßmanns ältester Schwester Daniela, wusste nämlich schon mit 8 oder 9 Jahren, was sie mal werden wollte: Kinderbuchillustratorin. „Da wusste ich noch gar nicht, was das eigentlich ist, ich hatte das Wort mal aufgeschnappt und fand es toll,“ erzählt die heute 22-Jährige.

Gezeichnet hat sie jedoch schon immer gern, aber auch genäht und gebastelt. Das Kreative liegt wohl in der Familie. Gegenwärtig studiert sie Textildesign in der Hochschule Hof und plant zwei Projekte in der nächsten Zeit. Zum einen, Kostüme und Bühnenbild für eine Piratengeschichte für ein Zwei-Personen-Theater, das an Schulen spielt, zu entwerfen. Zum anderen, eine Kollektion mit Reststoffen mit so wenig Verschnitt wie möglich zu entwickeln.

Schon als Kind wollte Rieke Stövesandt Kinderbuchillustratorin werden. Jetzt hat sie Resi, Sofie und Hanno mit Bildern zum Leben verholfen. Foto: privat/mbu

Rieke Stövesandt hat die Geschichte gelesen und begonnen, die Figuren danach zu zeichnen. Resi Regentropfen, Sofie Schneeflocke und Hanno Hagelkorn nahmen nach und nach Gestalt an und veränderten sich wieder, bis schließlich Illustratorin und Autorin zufrieden waren. „Ich musste die Figuren erst kennenlernen, dann habe ich sechs bis sieben Entwürfe gezeichnet, bis es passte“, erläutert die Designerin.

Die ersten Zeichnungen sind mit Fineliner auf Papier entstanden. Als die Figuren klar waren, ist die Illustratorin umgestiegen und hat mit dem Stift auf dem I-Pad weiter gemalt. So war es leichter, die Buchseiten digital zu gestalten.

Resi, Hanno und Sofie gibt es inzwischen auch zum Anfassen, jedenfalls als Unikate. Stephanie Jörend, die mittlere Schwester von Karolin Gaßmann, hat die Figuren gebastelt. Jede entstand auf andere Weise. Eine ist aus Pappmaschee, eine ist gefilzt und die dritte gehäkelt. Die Weferlingerin hat dabei ebenfalls ihre Fantasie walten lassen. Als die Autorin in einem Kindergarten aus ihrem Buch vorgelesen hat, waren die drei Figuren mit in der Runde und haben die Fantasie der Kinder noch mehr angeregt.

Autorin möchte ihr Buch selbst verlegen

Das Buch will Karolin Gaßmann selbst verlegen. „Dafür habe ich mich schon früh entschieden. Mit einem Verlag hätte es Jahre gedauert, und die Verlage möchten meist ihre eigenen Illustratoren beschäftigen“, versichert sie. Im Internet hat sie das Netzwerk Kinderbuchmanufaktur gefunden. Da hat sie gelernt, wie der Buchpreis berechnet wird, wie das Buch gelistet werden kann, denn das Buch soll mit ISBN-Nummer überall verfügbar sein, und vieles mehr. Als studierte Betriebswirtschaftlerin will sie, dass alles in den richtigen Bahnen läuft.

Um das Interesse an ihrem Buch zu testen, hat die 36-Jährige vor gut einer Woche die Internetseite www.wildwasserbande.de gestartet, auf der es viele Informationen über das Buch gibt und Vorbestellungen möglich sind. Das Echo sei bisher sehr gut, freut sich Karolin Gaßmann. Sie rechnet damit, dass sie im September den Druckauftrag erteilen kann und die Bücher im Oktober geliefert werden.

Voraussichtlich im Oktober soll das Vorlesebuch über die Abenteuer der Wildwasserbande erhältlich sein. Foto: privat/mbu

Fünf Geschichten sind im Buch zu lesen. Wenn Eltern nicht morgens und abends lesen möchten, können die Geschichten selbstverständlich auch in einem Rutsch gelesen werden. Die Abendgeschichten bauen immer auf den Erzählungen vom Morgen auf und lassen die Kinder „entspannt ins Traumland gleiten.“

Noch ist eine Fortsetzung nicht in Planung

Ob es eine Fortsetzung geben wird, kann die junge Mutter jetzt noch nicht sagen. Nach einem Jahr Elternzeit ist sie wieder in ihren Beruf gestartet, allerdings nicht in Vollzeit. In den vergangenen Jahren hat sie nämlich mit einer Freundin auch noch zwei Startups gegründet. Um die Vorbereitung aufs Muttersein, Hilfe für junge Eltern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht es bei mymoxbox und heyparents. Eigene Erfahrungen haben dazu geführt.

Karolin Gaßmann genießt es, dass ihre zweieinhalbjährige Tochter Laya schon morgens nach dem Buch verlangt. Und sie hofft, dass Resi Regentropfen, Sofie Schneeflocke und Hanno Hagelkorn bald ganz viele Kinder in den Tag oder abends ins Bett begleiten.