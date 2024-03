Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kathendorf. - Voller Tatendrang machen sich Freya Schifferli und Michael Sprenger an die Arbeit, um einen Apfelbaum für ihren Sohn Fiete Sprenger am Rand des Sportplatzes in Kathendorf zu pflanzen. Fiete ist am 17. August 2023 geboren.