Oebisfelde feiert am 4. April die letzte Open Stage Night der aktuellen Saison. Es spielen wieder vier Bands ihre eigenen Songs, bevor die Pause bis Oktober losgeht.

Wo in Oebisfelde Bands eine Bühne geboten wird

Oebisfelde. - Die Open Stage Night in Oebisfelde läutet das Saisonende ein. Am 4. April 2025 lädt Nordsound in Oebisfelde zur letzten Veranstaltung der Wintersaison 2024/25 ein.