Regionalmarkt im Drömling Wo Vielfalt wächst: Ein Garten der Inklusion blüht im Mariannenhof in Etingen auf
Mit Spaten, Herz und Teamgeist entsteht auf einem alten Bauernhof in Etingen ein ganz besonderer Garten. Wer hier alles mitanpackt – und warum sich ein Besuch des Regionalmarktes am 19. Oktober besonders lohnt.
Aktualisiert: 17.10.2025, 10:53
Etingen - Die Sonne scheint mild über den Etinger Mariannenhof, goldenes Laub raschelt unter den Füßen, der Duft frisch gesetzter Blumenzwiebeln liegt in der Luft. Stimmengewirr und Lachen – hier wird nicht nur gearbeitet, es entsteht etwas Besonderes: ein Garten, der verbindet.