weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oebisfelde
    4. >

  4. Regionalmarkt im Drömling: Wo Vielfalt wächst: Ein Garten der Inklusion blüht im Mariannenhof in Etingen auf

Regionalmarkt im Drömling Wo Vielfalt wächst: Ein Garten der Inklusion blüht im Mariannenhof in Etingen auf

Mit Spaten, Herz und Teamgeist entsteht auf einem alten Bauernhof in Etingen ein ganz besonderer Garten. Wer hier alles mitanpackt – und warum sich ein Besuch des Regionalmarktes am 19. Oktober besonders lohnt.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 17.10.2025, 10:53
Mit vereinten Kräften zum Gartenparadies: Bewohnerinnen und Bewohner des Mariannenhofs, Mitarbeitende und Unterstützer packen gemeinsam an und bringen den Inklusionsgarten in Etingen zum Blühen.
Mit vereinten Kräften zum Gartenparadies: Bewohnerinnen und Bewohner des Mariannenhofs, Mitarbeitende und Unterstützer packen gemeinsam an und bringen den Inklusionsgarten in Etingen zum Blühen. Foto: Anett Roisch

Etingen - Die Sonne scheint mild über den Etinger Mariannenhof, goldenes Laub raschelt unter den Füßen, der Duft frisch gesetzter Blumenzwiebeln liegt in der Luft. Stimmengewirr und Lachen – hier wird nicht nur gearbeitet, es entsteht etwas Besonderes: ein Garten, der verbindet.