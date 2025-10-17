Mit Spaten, Herz und Teamgeist entsteht auf einem alten Bauernhof in Etingen ein ganz besonderer Garten. Wer hier alles mitanpackt – und warum sich ein Besuch des Regionalmarktes am 19. Oktober besonders lohnt.

Wo Vielfalt wächst: Ein Garten der Inklusion blüht im Mariannenhof in Etingen auf

Mit vereinten Kräften zum Gartenparadies: Bewohnerinnen und Bewohner des Mariannenhofs, Mitarbeitende und Unterstützer packen gemeinsam an und bringen den Inklusionsgarten in Etingen zum Blühen.

Etingen - Die Sonne scheint mild über den Etinger Mariannenhof, goldenes Laub raschelt unter den Füßen, der Duft frisch gesetzter Blumenzwiebeln liegt in der Luft. Stimmengewirr und Lachen – hier wird nicht nur gearbeitet, es entsteht etwas Besonderes: ein Garten, der verbindet.