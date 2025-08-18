weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Problemwolf im Drömling Naturschützer kritisieren Abschuss-Freigabe

Der in Niedersachsen zum Abschuss freigegebene Wolf, der auch in der Region Walbeck Damwild in einem Gehege gerissen hat, ist noch nicht erlegt. Nun gibt es Kritik an der vom Landkreis Helmstedt getroffenen „Entnahme“-Entscheidung.

Von Cedar D. Wolf Aktualisiert: 19.08.2025, 10:02
Das Land Niedersachsen hat einen Wolf zum Abschuss freigegeben, der auch im Bereich Walbeck Damwild in einem Gehege gerissen haben soll. Noch ist das Tier allerdings nicht erlegt.
Symbolfoto: Christian Charisius/dpa

Walbeck/Helmstedt - Der Landkreis Helmstedt hat einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Doch erlegt wurde das Tier bislang nicht. Der Freigabe waren mehrere Vorfälle vorausgegangen.