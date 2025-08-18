Eil
Problemwolf im Drömling Naturschützer kritisieren Abschuss-Freigabe
Der in Niedersachsen zum Abschuss freigegebene Wolf, der auch in der Region Walbeck Damwild in einem Gehege gerissen hat, ist noch nicht erlegt. Nun gibt es Kritik an der vom Landkreis Helmstedt getroffenen „Entnahme“-Entscheidung.
Aktualisiert: 19.08.2025, 10:02
