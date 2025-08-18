Problemwolf im Drömling Naturschützer kritisieren Abschuss-Freigabe

Der in Niedersachsen zum Abschuss freigegebene Wolf, der auch in der Region Walbeck Damwild in einem Gehege gerissen hat, ist noch nicht erlegt. Nun gibt es Kritik an der vom Landkreis Helmstedt getroffenen „Entnahme“-Entscheidung.