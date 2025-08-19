weather heiter
Volkssolidarität Eggersdorf Sommerfest in Eggersdorf

Das Grillfest ist in Eggersdorf mittlerweile zur festen Tradition geworden. Kabarettistin Josefine Lemke sorgt mit wohl pointierten Witzen für viele Lacher.

Von Klaus-Dieter Schmidt 19.08.2025, 12:00
Kabarettistin Josefine Lemke heizt dem Grillfest ordentlich ein.
Kabarettistin Josefine Lemke heizt dem Grillfest ordentlich ein. Foto: Klaus-Dieter Schmidt

Eggersdorf. - Die Eggersdorfer Ortsgruppe der Volkssolidarität lud vor kurzem zum Grillen auf dem Hof des Bürgerhauses zu ihrem traditionellen Sommerfest ein. Bei leckerem Essen Unterhaltungen führen oder einfach mal die Gemeinschaft genießen – darin besteht der Sinn des Festes. Es fördert den Zusammenhalt der Ortsgruppe und ihre treuen Besucher aus dem Ort.