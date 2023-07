Die Lockstedter übergeben den Erlös aus ihrem Dorfflohmarkt an Uwe Schulz. Der Oebisfelder will das Geld wieder den Bedürftigen für ein Weihnachtsmahl zugute kommen lassen.

Oebisfelde - Uwe Schulz strahlt. Kein Wunder, hat er doch gerade stellvertretend für die Lockstedter von Bogumila Jacksch eine Geldspende von 200 Euro in Empfang nehmen dürfen. Damit ist der Grundstein für das Weihnachtsessen für Bedürftige 2023 in der Allerstadt gelegt.

Der Termin steht bereits. Am 20. Dezember wird Uwe Schulz zusammen mit dem Castrum Verein wieder Menschen, mit denen es das Schicksal nicht ganz so gut gemeint hat, zu einem Festessen in das Schützenheim am Bahnhof in Oebisfelde einladen. Die Idee dazu hatte der Oebisfelder schon seit Jahren. Erstmalig fand es aber 2022 statt. Und mit etwa 70 Teilnehmern war das Weihnachtsessen für Bedürftige auch sehr gut angenommen.

Zusammenarbeit mit Castrum Verein

Damit stand für Uwe Schulz fest: Es wird eine Wiederauflage geben. Mit an Bord auch diesmal der Castrum Verein, der wie schon im vergangenen Jahr federführend die Organisation der Weihnachtsgeschenke für die Kinder übernimmt.

„Ich bin schon mitten in den Vorbereitungen“, sagt Schulz. An Helfern mangele es nicht. Die meisten hätten bereits 2022 kräftig mit angepackt und signalisiert, das auch diesmal wieder zu tun. „Der Rahmen steht schon.“ Jetzt beginnt für den Oebisfelder wieder das Klinkenputzen. Gelder akquirieren, bei Firmen, Vereinen und Bürgern vorstellig werden und für die Aktion werben – das ganze Prozedere.

Auf die Frage, warum er das macht, antwortet er: „Ich wünsche mir einfach, dass die Menschen für einen Tag mal ihre Sorgen vergessen. Es gibt genügend Leute, die sich einen Restaurantbesuch nicht gönnen können, weil einfach das Geld dafür fehlt.“

Das erste Essen für Bedürftige sei ein Erfolg gewesen. Auch wenn nicht alles perfekt war. „Von daher werden wir diesmal einiges ändern. Zum Beispiel das Kinderessen. Das Wildgulasch kam bei den Kleinen nicht so gut an. Deswegen bekommen sie dieses Jahr Spaghetti mit Bolognese – das mögen alle Kinder.“

Vereine und Einwohner wollen unterstützen

Schulz rechnet mit etwa 100 Teilnehmern. Von daher freut sich der Oebisfelder über die Spende der Lockstedter. „Das ist die erste Summe für das Weihnachtsessen. Damit sind die ersten neun Essen drin. Jetzt muss ich noch für die anderen 90 sammeln.“

Das Geld stamme aus dem Erlös des Dorfflohmarktes, hauptsächlich aus Standgebühren und Kuchenspenden, berichtet Bogumila Jacksch, die sich zudem als Ortsbürgermeisterin von Oebisfelde engagiert. Ihr Dank richtet sich an alle Lockstedter, die geholfen haben. In Bezug auf die benötigten finanzielle Mittel für das geplante Essen im Dezember zeigt sie sich zuversichtlich: „Viele Vereine und Bürger haben bereits wieder ihre Unterstützung zugesagt und wollen auch spenden. Im Vorjahr haben wir alle zusammen viel Geld dafür zusammengetragen. Das wird auch dieses Jahr so sein.“