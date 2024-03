Schüler vom Gröninger Börde Campus entdecken Wandmalereien, reparieren Fenster und Türen, machen ihr erstes Aufmaß. Am 22. März ist Mitmachtag für Bürger und Denkmalliebhaber, Besucher sind herzlich willkommen.

Achtklässler retten alte Bausubstanz in Gröninger Denkmal

Gröningen. - In ihren weißen Overalls erinnern die Mädchen und Jungen der 8. Klasse der gymnasialen Stufe vom Börde Campus der Rahn Education Gröningen an die Spurensicherung in Fernsehkrimis. Tatsächlich sind die Achtklässler auf Spurensuche. Sie decken die Geschichte eines altes Gebäude auf.