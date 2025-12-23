Mit Weihnachtsmusik und Gedichten stimmen sich die Besucher in der Sankt-Stephanus-Kirche in Hadmersleben auf die Festtage ein.

Amon Krause spielt seit zweieinhalb Jahren Klavier und begeisterte das Publikum in der Hadmersleber Kirche.

Hadmersleben - In der Sankt-Stephanus-Kirche auf dem Amtshof in Hadmersleben hat eine Weihnachtsveranstaltung mit musikalischer Unterhaltung und Gedichten stattgefunden. Zahlreiche Besucher waren der Einladung des Fördervereins Sankt Stephanus in die geschmückte Kirche gefolgt.