Musikalische Vorweihnachtszeit Adventskonzert in Hadmersleben: Lokale Musiker verzaubern die Kirche
Mit Weihnachtsmusik und Gedichten stimmen sich die Besucher in der Sankt-Stephanus-Kirche in Hadmersleben auf die Festtage ein.
23.12.2025, 10:30
Hadmersleben - In der Sankt-Stephanus-Kirche auf dem Amtshof in Hadmersleben hat eine Weihnachtsveranstaltung mit musikalischer Unterhaltung und Gedichten stattgefunden. Zahlreiche Besucher waren der Einladung des Fördervereins Sankt Stephanus in die geschmückte Kirche gefolgt.