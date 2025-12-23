weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Musikalische Vorweihnachtszeit: Adventskonzert in Hadmersleben: Lokale Musiker verzaubern die Kirche

Musikalische Vorweihnachtszeit Adventskonzert in Hadmersleben: Lokale Musiker verzaubern die Kirche

Mit Weihnachtsmusik und Gedichten stimmen sich die Besucher in der Sankt-Stephanus-Kirche in Hadmersleben auf die Festtage ein.

Von Sophie-Charlott Weiß 23.12.2025, 10:30
Amon Krause spielt seit zweieinhalb Jahren Klavier und begeisterte das Publikum in der Hadmersleber Kirche.
Amon Krause spielt seit zweieinhalb Jahren Klavier und begeisterte das Publikum in der Hadmersleber Kirche. Foto: Barbara Ilse

Hadmersleben - In der Sankt-Stephanus-Kirche auf dem Amtshof in Hadmersleben hat eine Weihnachtsveranstaltung mit musikalischer Unterhaltung und Gedichten stattgefunden. Zahlreiche Besucher waren der Einladung des Fördervereins Sankt Stephanus in die geschmückte Kirche gefolgt.