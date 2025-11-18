Die Musiker des Akkordeonorchesters Oschersleben laden am Sonnabend, 29. November, zu einem Weihnachtskonzert in die Dorfkirche Hordorf ein. Wo es ab sofort Karten für die beliebte Veranstaltung gibt.

Das Akkordeonorchester Oschersleben brachte das Publikum in der Dorfkirche Hordorf bereis im vergangenen Jahr in Weihnachtsstimmung.

Hordorf - Jan Dahms

Die Dorfkirche in Hordorf ist für das Akkordeonorchester aus Oschersleben schon seit mehreren Jahren in der Adventszeit zum heimatlichen Konzertsaal geworden. Die Musiker laden auch in diesem Jahr zum Weihnachtskonzert ein.

Mit Werken von Johann Sebastian Bach bis Astor Piazzolla in Kombination mit alten und neuen Weihnachtsliedern können sich die Konzertbesucher am Sonnabend, 29. November, um 17 Uhr auf den anstehenden ersten Advent einstimmen. Wie es in einer Ankündigung heißt, hat sich das Akkordeonorchester in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der St.-Stephanus-Kirche erneut musikalische Gäste eingeladen.

So werden auf der Bühne auch die Musiker der „Sax´n-Anhalt-VIP-Band“ sowohl weihnachtliche Lieder als auch den einen oder anderen Klassiker ihres Programms zu Gehör bringen. „Im Arrangement des Programms wird dies üblicherweise immer mal wieder für überraschende Klänge gewohnter Weisen sorgen“, betonen die Organisatoren des Konzertes.

Weihnachtskonzert des Akkordeonorchesters aus Oschersleben: Lieder werden mitgesungen

Zudem werden die Sänger Eike Kullack und Luisa Syrbe dazu beitragen, dass das Programm für die Besucher abwechslungsreich bleibt. Spätestens beim Mitsing-Weihnachtslieder-Medley sei das Publikum ein akustischer Bestandteil der Aufführung. Für die weniger textsicheren Sänger im Publikum verteilen die Musiker selbstverständlich vorab Textzettel.

Schon um 15.30 Uhr begrüßen die Mitglieder des Fördervereins die Gäste auf dem in diesem Jahr neu gestaltetem Vorplatz der Hordorfer Kirche. Mit Sekt, Kaffee und kleinen Snacks können sich die Konzertbesucher auf das vorweihnachtliche Programm einstimmen. Der Einlass in die Kirche erfolgt den Angaben nach ab 16.30 Uhr. Im Anschluss an die musikalischen Darbietungen findet der Tag bei Grünkohl und Glühwein einen passenden Ausklang.

Die Eintrittskarten für das Weihnachtskonzert des Akkordeonorchesters in der Dorfkirche Hordorf sind für 20 Euro pro Person ab sofort beim Förderverein St. Stephanus telefonisch unter 03949/94660 erhältlich. Da die Veranstaltung in den vergangenen Jahren ausverkauft war, ist es ratsam, die Tickets vorab zu sichern.