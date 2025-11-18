Helfer des Orga-Teams des Dorfes am Rand der Colbitz-Letzlinger-Heide wollen Einheimische wie Gäste auf die besinnliche Zeit einstimmen. Doch die Freude beim Aufbau wird getrübt.

Börde macht sich hübsch für den Advent

Freiwillige haben Samswegen für die Adventszeit dekoriert. Unter anderem zieren mehrere Wichtel das Ortsbild.

Samswegen - Samswegen macht sich schick für die Adventszeit. Freiwillige des Orga-Teams haben an mehreren Standorten im Dorf Dekorationen aufgebaut. Drei große Wichtel (Foto), ein Elch, große Geschenke, Lichterkugeln, ein Lichterbaum, beleuchtete Sterne und zwei mannsgroße Nussknacker zieren den Ort und sollen Spaziergänger und Autofahrer auf die besinnliche Zeit einstimmen.