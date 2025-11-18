Der Sportraum für die Abteilung Dart bei Union 1861 Schönebeck in der Edelmannstraße ist fertig saniert. Jetzt beginnt das Training – mit einem Ziel.

Für sein Engagement dankten Dart-Abteilungsleiter Ivo Gortol (von links), Ehrenpräsident Frank Wedekind und Vereinspräsident Frank Rüchardt Unternehmer Lars Göhlich aus Schönebeck. Er und weitere Firmen der Stadt gaben Geld für den Umbau der Sportstätte, die an die Vereinsfarben angelehnt ist.

Schönebeck. - Dart ist eine einzigartige Kombination aus entspannter Kneipenkultur und professioneller Wettkampf-Atmosphäre, die sowohl Spieler als auch Zuschauer begeistert. Dieses Gefühl wird jetzt auch nach Schönebeck geholt: Bei Union 1861 Schönebeck hat sich eine Abteilung Dart gegründet. Leiter ist Ivo Gortol, der erklären kann, warum der Werfer ausgerechnet 2,37 Meter entfernt von der Scheibe stehen muss.