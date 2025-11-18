Darts in Schönebeck Schönebecker Darter warten auf großen Wurf
Der Sportraum für die Abteilung Dart bei Union 1861 Schönebeck in der Edelmannstraße ist fertig saniert. Jetzt beginnt das Training – mit einem Ziel.
18.11.2025, 06:00
Schönebeck. - Dart ist eine einzigartige Kombination aus entspannter Kneipenkultur und professioneller Wettkampf-Atmosphäre, die sowohl Spieler als auch Zuschauer begeistert. Dieses Gefühl wird jetzt auch nach Schönebeck geholt: Bei Union 1861 Schönebeck hat sich eine Abteilung Dart gegründet. Leiter ist Ivo Gortol, der erklären kann, warum der Werfer ausgerechnet 2,37 Meter entfernt von der Scheibe stehen muss.