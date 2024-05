Beim Konzertauftakt mit den „Mac Gregors“ in der Orangerie in Harbke ging es schottisch zu. Zu den Dudelsackklängen wurde auch ein Tänzchen gewagt.

Harbke. - Nach der offiziellen Saison- und Caféeröffnung im Harbker Schlosspark hatte auch der Auftakt in der diesjährigen Reihe der Orangeriekonzerte nicht lange auf sich warten lassen. Und es wurde ein besonders beschwingter mit so mitreißenden Melodien aus dem schottischen Hochland, dass es die Gäste teils nicht mehr auf den Sitzen hielt und sie zum Klang von Trommel und Dudelsack zum Tanz ansetzten.

„Dudelsackmusik war mal etwas Neues“, sagt Bürgermeister Werner Müller, „das Thema hatten wir bei den Orangeriekonzerten bislang noch nicht. Es ist sicherlich eine Wiederholung wert.“ Mit rund 140 Gästen in der Orangerie und im Außenbereich war die Ouvertüre bestens besucht. Das Duo „Mac Gregors“ lieferte nicht nur reizvolle Rhythmen, sondern auch unterhaltsame Informationen zu den einzelnen Kompositionen und traf damit absolut den Nerv des Publikums. „Spezieller Dank auch wieder an Jana Sengewald für die tolle Deko. die immer das i-Tüpfelchen der Veranstaltungen ist“, so Werner Müller.

Allmonatlich soll nun in bewährter Weise bis September mindestens ein Konzert im Schlosspark folgen – das zweite noch im Mai mit vertrautem Klangkörper. So tritt am kommenden Sonntag der Harbker Singkreis in der Orangerie auf und kredenzt ein Programm unter dem Motto „Beschwingte Melodien im schönen Mai“. Beginn ist um 14.30 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei.