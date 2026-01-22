weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Selbstständigkeit: Friseurin Sabrina Greif eröffnet Friseurladen "Flotte Locke"

Selbstständigkeit mit Kind Stendalerin erfüllt sich mit „Flotte Locke“ Kindheitstraum

Friseurmeisterin Sabrina Greif hat in der Bismarckstraße in Stendal ihren ersten eigenen Friseursalon eröffnet. Doch der Weg war für die junge Mutter nicht leicht.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 22.01.2026, 10:41
Friseurmeisterin Sabrina Greif (links) hat sich mit der „Flotten Locke“ in der Bismarckstraße in Stendal selbstständig gemacht. Mit ihr im Salon arbeitet ihre langjährige Freundin und Kollegin Ivonne Deliga.
Friseurmeisterin Sabrina Greif (links) hat sich mit der „Flotten Locke“ in der Bismarckstraße in Stendal selbstständig gemacht. Mit ihr im Salon arbeitet ihre langjährige Freundin und Kollegin Ivonne Deliga. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Einen eigenen Friseursalon aufzumachen, ist ein Kindheitstraum von Sabrina Greif. Als junges Mädchen kam sie in Berührung mit dem Handwerksberuf. Doch bis ihr Traum und die „Flotte Locke“ in Stendal Wirklichkeit wurden, hat es gedauert.