Sicherheitsbefragung in Tangermünde ist ausgewertet. Die Ergebnisse liegen vor.

Wie sicher fühlen sich die Tangermünder?

Der Burgberg von Tangermünde – einer der schönsten Orte der Stadt an der Elbe, den nicht nur die Einheimischen lieben.

Tangermünde. - Die glücklichsten Menschen leben laut einer Umfrage in Schleswig-Holstein. Doch eine Umfrage, die im vergangenen Jahr an 1.000 Tangermünder und Menschen in den Ortsteilen der Stadt versendet wurde, zeigt, dass die Kaiser- und Hansestadt dem Bundesland ganz im Norden Deutschlands zugeordnet werden könnte.