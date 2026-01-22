Eil
Wie sicher fühlen sich die Tangermünder? Umfrage-Fazit: Tangermünde ist ein Hort der Glückseligkeit
Sicherheitsbefragung in Tangermünde ist ausgewertet. Die Ergebnisse liegen vor.
22.01.2026, 10:37
Tangermünde. - Die glücklichsten Menschen leben laut einer Umfrage in Schleswig-Holstein. Doch eine Umfrage, die im vergangenen Jahr an 1.000 Tangermünder und Menschen in den Ortsteilen der Stadt versendet wurde, zeigt, dass die Kaiser- und Hansestadt dem Bundesland ganz im Norden Deutschlands zugeordnet werden könnte.