  4. Wie sicher fühlen sich die Tangermünder?: Umfrage-Fazit: Tangermünde ist ein Hort der Glückseligkeit

Sicherheitsbefragung in Tangermünde ist ausgewertet. Die Ergebnisse liegen vor.

Von Anke Hoffmeister 22.01.2026, 10:37
Der Burgberg von Tangermünde – einer der schönsten Orte der Stadt an der Elbe, den nicht nur die Einheimischen lieben.
Tangermünde. - Die glücklichsten Menschen leben laut einer Umfrage in Schleswig-Holstein. Doch eine Umfrage, die im vergangenen Jahr an 1.000 Tangermünder und Menschen in den Ortsteilen der Stadt versendet wurde, zeigt, dass die Kaiser- und Hansestadt dem Bundesland ganz im Norden Deutschlands zugeordnet werden könnte.